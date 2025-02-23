Feyenoord'un Yeni Teknik Direktörü: Robin van Persie

Hollanda'nın köklü futbol kulübü Feyenoord, teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Robin van Persie'yi getirdi. Brian Priske'den boşalan görevi üstlenen Van Persie, kulübün resmi açıklamasına göre 2027 yılına kadar Feyenoord'un başında olacak.

41 yaşındaki Van Persie, futbol kariyerine Feyenoord'da başlayıp burada sona erdirmişti. Bununla birlikte, Fenerbahçe forması da giymiş olan Van Persie, son olarak Heerenveen takımında teknik direktörlük yapmıştı.

Bu sezon başarılarıyla dikkat çeken Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, Hollanda liginde 23 hafta sonunda 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.