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Feyyaz Uçar: 'Beşiktaş Sevgisi Kalbimizde Ömür Boyu Taşınır'

Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusundan mesaj: 'Görev devredilebilir ama Beşiktaş'a olan sevgi baki.'

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:30
Feyyaz Uçar: 'Beşiktaş Sevgisi Kalbimizde Ömür Boyu Taşınır'

Feyyaz Uçar, Beşiktaş ile Bağlantısını Sürdürüyor

Beşiktaş Kulübü'nün eski futbol şube sorumlusunun, kulüple olan bağlılığına dair yaptığı açıklama dikkat çekti. Feyyaz Uçar, sosyal medya üzerinden, Beşiktaş'ın yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Uçar, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim. Ayrıca zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi borç bilirim. Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın yanındayım."

Uçar, mesajının sonunda yeni yıl dileklerini de ileterek, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

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