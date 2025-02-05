Feyzullah Aktürk: Dördüncü Avrupa Şampiyonluğuna ve Kırkpınar Kemerine Odaklandı

Hem Mindere Hem Çayıra Damgasını Vuran Şampiyon

Kariyerinde büyükler kategorisinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, minderdeki başarılarının yanı sıra çayırda da adından söz ettiriyor. 92 kiloda erkekler serbest stil alanında üst üste 3 kez (2022, 2023, 2024) Avrupa şampiyonu olmayı başaran Aktürk, geçen yıl düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivanlık

26 yaşındaki milli sporcu, Ankara'da ilki yapılan Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan olmayı başardı. Türkiye Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya ile 2025 yılına da başarıyla başladı.

Dört Avrupa Şampiyonluğu Hedefi

Feyzullah Aktürk, Türkiye Güreş Federasyonu'na açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye şampiyonu oldum. Önümüzde Avrupa Güreş Şampiyonası var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Dördüncü kez Avrupa şampiyonu olmayı ve ardından Kırkpınar kemerini kuşanmayı istiyorum."

Dünya Şampiyonluğu Hayali

Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna da bu sene ulaşmak istediğini vurgulayan Aktürk, "Aslında tüm yaş gruplarında toplam 6 Avrupa şampiyonluğum var. Ama dünyada sadece bronz madalyalarım var. İnşallah, şeytanın bacağını kırmak istiyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalyayı alıp, o kemeri de kuşanmak istiyorum." dedi.

Çocukluk Hayali: Kırkpınar Kemerine Ulaşmak

Aktürk, yağlı güreşte örnek aldığı ustalarla mücadele etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Ustalarımız çok tecrübeli. Onlarla mücadele etmek benim için ayrıca gurur oluyor. Kırkpınar kemerini çocukluk aşkım olarak adlandırıyorum ve bunu almak için elimden geleni yapacağım." diye ekledi.

Minder ve Yağlı Güreşin Önemi

İki dalı da ayrı görmediğini belirten Feyzullah, "Minderde şanlı bayrağımızı, Türk milletini temsil ediyoruz. Yağlı güreş ise ülkemizde çok sevilen bir spor. Her gittiğimiz yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyoruz. Bu denli karşılığı olan bir sporla uğraşmak benim için onur verici." şeklinde düşüncelerini aktardı.

Yeni Federasyon Başkanı ile Güçlü Gelecek

Türkiye Güreş Federasyonu’ndaki yeni yapılanma hakkında ise, "Yeni bir federasyon başkanımız var. Çalışmalarımızda gücümüzü artıracak bir federasyonla daha güçlü olacağız. (Taha Akgül) Sahada nasıl güçlüyse, başkanlık anlamında da o derece güçlü. Bu güç, inşallah bize de yansıyacak." dedi.