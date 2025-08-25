FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye-Slovakya Çeyrek Final Eşleşmesi

İstanbul'da düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu; Türkiye, Slovakya ile eşleşti. Çeyrek final 27 Ağustos'ta.