FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye-Slovakya Çeyrek Final Eşleşmesi

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi İstanbul'da: Çeyrek Finalistler Belli Oldu
Türkiye, Slovakya ile eşleşti — Çeyrek final 27 Ağustos'ta
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde grup müsabakaları tamamlandı ve turnuvanın çeyrek finalistleri netleşti.
Organizasyon, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) ev sahipliğinde İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi. Gruplarında ilk iki sırayı alan Türkiye, İsviçre, Hollanda, Slovakya, Bosna Hersek, Portekiz, Litvanya ve Bulgaristan, çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Türkiye - Slovakya
Hollanda - İsviçre
Litvanya - Portekiz
Bosna Hersek - Bulgaristan
Çeyrek final müsabakaları 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.