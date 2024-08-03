FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Yunanistan'a Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Mağlup Oldu

Tüm gözler Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Türkiye, klasman maçlarında Yunanistan ile karşılaştı. Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Maç Detayları

Milliler, ilk yarısı 35-35 beraberlikle tamamlanan mücadeleyi sonrasında 81-61'lik skorla kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu, maç hakkında yapmış olduğu açıklamada, takımın kritik anlarda geri düşmesinin özellikle ikinci yarıda etkili olduğunu bildirdi.

Gelecek Maç

Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçı için yarın Letonya ile mücadele edecek. Milliler, bu maçı kazanarak turnuvayı iyi bir noktada tamamlamak istiyor.