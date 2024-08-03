Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Yunanistan'a Yenildi

Türkiye U18 basketbol takımı, Yunanistan karşısında 81-61'lik skorla mağlup oldu. Letonya ile 11-12'ncilik maçı yapacak.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:09
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası: Türkiye, Yunanistan'a Yenildi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Mağlup Oldu

Tüm gözler Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Türkiye, klasman maçlarında Yunanistan ile karşılaştı. Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Maç Detayları

Milliler, ilk yarısı 35-35 beraberlikle tamamlanan mücadeleyi sonrasında 81-61'lik skorla kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu, maç hakkında yapmış olduğu açıklamada, takımın kritik anlarda geri düşmesinin özellikle ikinci yarıda etkili olduğunu bildirdi.

Gelecek Maç

Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçı için yarın Letonya ile mücadele edecek. Milliler, bu maçı kazanarak turnuvayı iyi bir noktada tamamlamak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!