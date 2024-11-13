FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bursaspor Yörsan Elendi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Sonuçlar

Bursaspor Yörsan, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 6. ve son hafta maçında Patrioti Levice ile karşı karşıya geldi. Maçın sonunda Türk temsilcisi, Slovakya ekibine 101-97'lik skorla mağlup oldu.

Grup Performansı

Bu sonuçla birlikte Bursaspor Yörsan, gruptaki mücadelelerini 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile tamamlayarak üçüncü sırada yer aldı. Böylece, ekip Avrupa kupasındaki yolculuğuna veda etmiş oldu.

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