FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu Mücadelesi

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk haftasında Macar temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadele, Bodrum'da gerçekleşti.

Maç Özeti

Normal süresi 73-73 tamamlanan karşılaşma, uzatmalara gitti. Uzatma periyodunda üstünlük sağlayan Sopron Basket, maçı 86-80 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Öne Çıkan Performanslar

Maç boyunca her iki takım da gösterdiği üstün performansla seyircileri ekrana kilitledi. Bodrum ekibi, sahadaki mücadeleleriyle takdir topladı ancak son anlarda yeterli performansı gösteremeyince mağlup oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımına, normal süresi 73-73 biten maçta uzatma sonucunda 86-80 mağlup oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımına, normal süresi 73-73 biten maçta uzatma sonucunda 86-80 mağlup oldu.