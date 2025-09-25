FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2025-2026 Grupları Belli Oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2025-2026 grupları açıklandı

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Liginin 2025-2026 sezonu grupları, eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.

Elemelerde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini eleyerek Avrupa Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

Grup müsabakaları 8 Ekim'de başlayacak. Türk ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring B, Fenerbahçe Opet C ve ÇİMSA ÇBK Mersin sırasıyla B, C ve D gruplarında mücadele edecek.

Gruplar

A Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Spar Girona (İspanya), VBW Gdynia (Polonya), Tango Bourges Basket (Fransa)

B Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Sopron Basket (Macaristan), Flammes Carolo Basket (Fransa), Galatasaray Çağdaş Faktoring (Türkiye)

C Grubu: Fenerbahçe Opet (Türkiye), Valencia Basket (İspanya), Olympiacos SFP (Yunanistan), DVTK Huntherm (Macaristan)

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin (Türkiye), Basket Landes (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), Umana Reyer Venezia (İtalya)