FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2025-2026 Grupları Belli Oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2025-2026 grupları kesinleşti. Galatasaray Çağdaş Faktoring B, Fenerbahçe Opet C ve ÇİMSA ÇBK Mersin D grubunda; grup maçları 8 Ekim'de başlıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:53
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Liginin 2025-2026 sezonu grupları, eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.

Elemelerde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini eleyerek Avrupa Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

Grup müsabakaları 8 Ekim'de başlayacak. Türk ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring B, Fenerbahçe Opet C ve ÇİMSA ÇBK Mersin sırasıyla B, C ve D gruplarında mücadele edecek.

Gruplar

A Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Spar Girona (İspanya), VBW Gdynia (Polonya), Tango Bourges Basket (Fransa)

B Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Sopron Basket (Macaristan), Flammes Carolo Basket (Fransa), Galatasaray Çağdaş Faktoring (Türkiye)

C Grubu: Fenerbahçe Opet (Türkiye), Valencia Basket (İspanya), Olympiacos SFP (Yunanistan), DVTK Huntherm (Macaristan)

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin (Türkiye), Basket Landes (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), Umana Reyer Venezia (İtalya)

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim