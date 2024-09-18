FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Beşiktaş BOA'nın Zorlu Mücadelesi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Beşiktaş BOA'nın İlk Maçı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turunda Beşiktaş BOA, Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşı karşıya geldi. Maç sonunda temsilcimiz, Fransız ekibine 84-70’lik bir skorla yenildi.

Maçın İlk Çeyreği

Karşılaşmanın başlangıcında iki takım da basketlerine hızlı bir şekilde başladı. Beşiktaş'ın Lazic ile bulduğu dış şutlar, ev sahibi ekibi öne taşırken, Basket Landes pota altında etkili bir oyun sergiledi. İlk çeyreğin sonunda Beşiktaş'ın 17-16'lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci Çeyrek ve Basket Landes'in Üstünlüğü

İkinci periyotta, Fransız takımı tempoyu arttırarak oyunun kontrolünü ele geçirdi. Djekoundade'nin yanı sıra Geiselsoder ve Macquet gibi oyuncuların basketleriyle etkili olan Basket Landes, soyunma odasına 39-28 önde gitti.

Üçüncü Çeyrek Mücadelesi

Üçüncü çeyreğe, Beşiktaş'tan Hillsman'ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapıldı. Siyah-beyazlılar farkı 6 sayıya (43-49) indirse de, Basket Landes'in Fuehring ve Djaldi ile bulduğu sayılar, onların üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı oldu. Üçüncü çeyrek 60-47'lik sonuçla kapatıldı.

Son Çeyrekteki Performans

Son periyottaki etkili oyununu sürdüren Basket Landes, maçı 84-70'lik skorla kazanarak karşılaşmadan galip ayrıldı.

Rövanş Maçı Bilgisi

Beşiktaş BOA'nın Basket Landes ile oynayacağı rövanş maçı, 24 Eylül tarihinde Fransa'da gerçekleştirilecek.