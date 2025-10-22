FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Casademont Zaragoza 79-72 ile ÇİMSA ÇBK Mersin'i Yendi

D Grubu | 3. Hafta

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu üçüncü haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 79-72 yenildi.

Bu sonuçla Mersin ekibi, gruptaki üçüncü maçını da kaybetmiş oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu üçüncü haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile İspanya ekibi Casademont Zaragoza, Mersin'de karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Kennedy Burke (önde) rakibiyle mücadele etti.