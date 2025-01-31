DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,36 -0,08%
ALTIN
3.240,34 -0,81%
BITCOIN
3.750.903,15 0,52%

FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Yeni Top Tanıtıldı

FIFA, 2025'te ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası için kullanacağı yeni topu tanıttı. Top, adidas tarafından üretildi ve teknolojisiyle öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:13
FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Yeni Top Tanıtıldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

FIFA, 2025 yılında 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek Kulüpler Dünya Kupası için kullanılacak olan topu tanıttı. Bu organizasyon, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.

Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji

FIFA'nın açıklamasına göre, turnuvanın topu, ünlü Alman spor giyim markası adidas tarafından üretildi. Top, ev sahibi ülkenin bayrağının renklerinden esinlenerek tasarlandı. Öne çıkan bir diğer özellik ise, bu topun sahip olduğu teknoloji sayesinde çeşitli verileri gerçek zamanlı olarak video yardımcı hakem (VAR) sistemine gönderebilmesi. Bu teknoloji, hakemlerin ofsayt ve elle oynama gibi ihlallerde daha hızlı karar vermesine olanak tanıyacak.

Turnuva Formatı

FIFA'nın yeni organizasyonunda, 6 konfederasyondan toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve grup maçları tek maç üzerinden oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Ömer Şişmanoğlu ile Anlaştı
2
Gençlerbirliği Moussa Djitte ile Sözleşmesini Feshetti
3
Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hakemlik Yapacak
4
BOTAŞ, Beşiktaş'ı 78-69 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
5
FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Yeni Top Tanıtıldı
6
Amed Sportif Faaliyetler'de Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!