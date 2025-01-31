FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Yeni Top Tanıtıldı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

FIFA, 2025 yılında 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek Kulüpler Dünya Kupası için kullanılacak olan topu tanıttı. Bu organizasyon, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.

Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji

FIFA'nın açıklamasına göre, turnuvanın topu, ünlü Alman spor giyim markası adidas tarafından üretildi. Top, ev sahibi ülkenin bayrağının renklerinden esinlenerek tasarlandı. Öne çıkan bir diğer özellik ise, bu topun sahip olduğu teknoloji sayesinde çeşitli verileri gerçek zamanlı olarak video yardımcı hakem (VAR) sistemine gönderebilmesi. Bu teknoloji, hakemlerin ofsayt ve elle oynama gibi ihlallerde daha hızlı karar vermesine olanak tanıyacak.

Turnuva Formatı

FIFA'nın yeni organizasyonunda, 6 konfederasyondan toplam 32 kulüp yer alacak. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve grup maçları tek maç üzerinden oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.