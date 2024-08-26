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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Sven-Göran Eriksson'a Taziye Mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ünlü teknik direktör Sven-Göran Eriksson'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:33
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Sven-Göran Eriksson'a Taziye Mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Taziye Mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa'nın önde gelen futbol teknik direktörlerinden Sven-Göran Eriksson'un vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. 76 yaşındaki Eriksson'un geçirdiği sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybettiği haberinin ardından Infantino, duygularını ifade etti.

Taziye Mesajı ve Eriksson'un Kariyeri

Infantino, yaptığı açıklamada, "Sven-Göran Eriksson'un kaybını duyduğumda derin bir üzüntü hissettim. Kendisi bir teknik direktör olarak yenilikçi bir isimdi ve futbolumuzun gerçek bir elçisiydi. Üç farklı Avrupa ülkesinde yerel başarılara imza atmış ve Göteborg ile Lazio ile kıtasal boyutta pek çok başarı elde etmiştir. Kariyeri boyunca İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler gibi dört farklı kıtada milli takımları çalıştırmıştır." ifadelerine yer verdi.

Eriksson'un Kazandığı Kupalar

Eriksson, 2001-2006 yılları arasında İngiltere milli takımını çalıştırarak 2002 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları ile 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı göstermiştir. Ayrıca kariyerinde Lazio ile 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve İtalya Serie A şampiyonluğu; Göteborg ile UEFA Kupası ve Benfica ile 3 Portekiz ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere toplamda 18 kupa kazanmıştır.

Başsağlığı Dilekleri

Infantino, "Futbol camiasının değerli bir üyesi olarak her zaman coşkuyla ve gülümseyerek liderlik etti. FIFA ve global topluluğumuz adına, bu zor dönemde Sven-Göran'ın ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Bir dönem sağlık sorunları nedeniyle Karlstad'daki sportif direktörlük görevinden ayrılan Eriksson'un vefatı, futbol dünyasında bir kayıp olarak değerlendirildi. FIFA, UEFA, İsveç Futbol Federasyonu, İngiltere Milli Takımı ve Eriksson'un çalıştığı kulüpler, taziye mesajlarını iletti.

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