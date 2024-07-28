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FIFA'dan Kanada Kadın Futbol Takımı'na Cezalar

Kanada Kadın Futbol Takımı, Paris 2024'te 6 puan silme ve para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:23
FIFA'dan Kanada Kadın Futbol Takımı'na Cezalar

Kandı Kadın Futbol Takımı'na Ceza Verildi

FIFA, Kanada Kadın Futbol Takımı'na Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki A Grubu maçlarında 6 puan silme cezası verdi. Ayrıca, takıma 200 bin İsviçre Frangı tutarında para cezası da kesildi.

Yasağa Uymadıkları Belirlendi

FIFA tarafından yapılan açıklamada, disiplin komitesinin kararlarının ardından Kanada kadın futbol takımının baş antrenörü Beverly Priestman, teknik direktör Joseph Lombardi ve takım yöneticisi Jasmine Mander’in bir yıl boyunca müsabakalardan men edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Kanadalı yetkililerin rakip takımın antrenman sahasında drone uçurma yasağına uymadığı kaydedildi. Bu durum, takım için ciddi sonuçlar doğurdu.

Cezaların Etkisi

Bu gelişmeler, Kanada Kadın Futbol Takımı'nın Olimpiyatlarda oynayacağı maçlar açısından büyük bir sıkıntı yaratacak. Takım, 6 puan silinmesi sonucu grup aşamasında zor bir dönem yaşayabilir.

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