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FIFA Dünya Kulüpler Kupası İlk Kez Suudi Arabistan'da Yapılacak

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası İlk Kez Suudi Arabistan'da Yapılacak
FIFA, dünya kulüpler kupasının bu yıl Suudi Arabistan'da yapılacağını açıkladı. Turnuva, 12 Aralık Salı günü başlayacak ve 22 Aralık Cuma günü sona erecek. Cidde şehri, turnuvanın ev sahipliğini yapacak.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Suudi Arabistan'da Yapılacak

FIFA, dünya kulüpler kupasının bu yıl Suudi Arabistan'da yapılacağını açıkladı. Turnuva, 12 Aralık Salı günü başlayacak ve 22 Aralık Cuma günü sona erecek. Cidde şehri, turnuvanın ev sahipliğini yapacak.

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