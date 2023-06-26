FIFA Dünya Kulüpler Kupası İlk Kez Suudi Arabistan'da Yapılacak
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FIFA, dünya kulüpler kupasının bu yıl Suudi Arabistan'da yapılacağını açıkladı. Turnuva, 12 Aralık Salı günü başlayacak ve 22 Aralık Cuma günü sona erecek. Cidde şehri, turnuvanın ev sahipliğini yapacak.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası Suudi Arabistan'da Yapılacak
FIFA, dünya kulüpler kupasının bu yıl Suudi Arabistan'da yapılacağını açıkladı. Turnuva, 12 Aralık Salı günü başlayacak ve 22 Aralık Cuma günü sona erecek. Cidde şehri, turnuvanın ev sahipliğini yapacak.
Spor
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