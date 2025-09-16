FIFA, Kulüplere 355 Milyon Dolar Ödeyecek — 2026 Dünya Kupası Elemeleri

FIFA, kulüplere 355 milyon dolar ödeyecek

FIFA, 2026 Dünya Kupası Elemelerinde yer alacak oyuncular için kulüplere toplam 355 milyon dolar ödeme yapacağını açıkladı.

Uygulama ve anlaşma kapsamı

Açıklamada, FIFA ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında Mart 2023'te imzalanan yenilenen mutabakat zaptı kapsamında daha önce bazı Dünya Kupası organizasyonlarına oyuncu yollayan kulüplere dağıtılan ödemelerin ilk defa Dünya Kupası "elemeleri" için uygulanacağı belirtildi.

Infantino'nun açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kulüp Avantajları Programı'nın (FIFA Club Benefits Programme) çok sayıda kulübe ve oyuncuya destek verdiğini belirterek 'Kulüplere oyuncularının serbest bırakılması için rekor düzeyde 355 milyon doları dağıtılacak ve bu, önümüzdeki yıl çığır açan ve küresel çapta kapsayıcı bir FIFA Dünya Kupası versiyonunu dört gözle beklerken Avrupa Kulüpler Birliği ve dünya çapındaki kulüplerle olan sağlam iş birliğimizi pekiştiriyor.'"

ECA'dan değerlendirme

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanı Nasser Al Khelaifi, kulüplerin milli takımların başarısında önemli rol oynadığını vurgulayarak, uluslararası futbolun büyümesini ve gelişimini sağlamak amacıyla FIFA ve küresel futbol camiasıyla yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Ödemede geçmişe kıyas

Bu ödeme, Kulüp Avantajları Programı kapsamında dağıtılacak tutarın, 2022 Katar Dünya Kupası için kulüplere ödenen 209 milyon dolara kıyasla yaklaşık %70lik bir artışa denk geldiğini gösteriyor.