FIFA Türk kulüplerine yardım ödemesi yaptı! Bakın en çok parayı hangi takım aldı!

FIFA'dan Dünya Kupası için futbolcu gönderen kulüplere yapılan ödemelerin miktarları paylaşıldı. Bakın zirvede hangi Türk takımı var! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIFA DÜNYA KUPASI ÖDEMELERİ

FIFA tarafından yapılan açıklamalara göre Kulüp Yardımları Programı doğrultusunda bir kulüp önceden oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önce bir haftalık resmi hazırlık süreci için altı konfederasyondan 440 farklı kulübe toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödeme yapıldı. Ödeme alan takımlardan 78 tanesi ikinci, 13 tanesi üçüncü, 5 tanesi dördüncü, bir tanesi ise beşinci kademe ligde oynuyor. 2010 Dünya Kupası'ndan bugüne kadar bu takımlar FIFA yardımı alıyor.





Ödemeler maçlarda oynayıp oynamadığı önemsenmeden bütün oyuncular için yapılıyor. FIFA her bir gün için 10 bin 950 TL ödeme yapılıyor. 2026 senesi ve 2030 senesi Dünya Kupası için FIFA'nın 355 milyon dolar yardım yapması bekleniyor. FIFA yardımlarından en fazla faydalanan ülke 37 milyon 713 bin dolar tutarlar İngiltere olurken takım ise 4 milyon 596 bin dolarla Manchester City oldu. UEFA'ya bağlı olan ülkelerden İspanya 24 milyon 203 bin, Almanya 21 bin 34 bin dolar aldı. Barcelona 4 milyon 538 bin, Bayern Münih 4 milyon 331 bin dolar ödeme aldı. Türk takımlarına göre kulüp FIFA ödemeleri ise dolar bazında şu şekilde belirlendi;

-Beşiktaş 1 milyon 137 bin dolar

-Galatasaray 657 bin dolar

-Hatayspor 362 bin dolar

-Fenerbahçe 302 bin dolar

-Trabzonspor 250 bin dolar

-Kayserispor 248 bin dolar

-Alanyaspor 160 bin dolar

-Antalyaspor 153 bin dolar

-Giresunspor 153 bin dolar

-Çaykur Rizespor 131 bin dolar

-Konyaspor 69 bin dolar

-Kasımpaşa 38 bin dolar

-Göztepe 17 bin dolar