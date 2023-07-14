FIFA'dan Beşiktaş'a dev ödenek: En çok payı onlar aldı
FIFA tarafından gelen açıklama üzerine kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önce haftalık olarak resmi hazırlık dönemi için 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödemeler yapıldı.
Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu zamana kadar FIFA'dan yardım alırken ödemeler maçlarda oynanarak tüm oyuncular için yapılırken FIFA her gün için 10.950 dolar ödemeler gerçekleşiyor. 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için program içerisinde 355 milyon dolar yardım sağlanacak.
KAZANAN BEŞİKTAŞ
FIFA'da toplamda oynanan mücadeleler sonucunda en çok kazanan Beşiktaş olduğu görüldü. 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasında 1 milyon 137 bin dolar giriş yapıldı.
KULÜPLERİN FIFA ÖDEMESİ
Beşiktaş: 1 milyon 137 bin
Galatasaray: 657 bin
Hatayspor: 362 bin
Fenerbahçe: 302 bin
Trabzonspor: 250 bin
Kayserispor: 248 bin
Alanyaspor: 160 bin
Antalyaspor: 153 bin
Giresunspor: 153 bin
Çaykur Rizespor: 131 bin
Konyaspor: 69 bin
Kasımpaşa:38 bin
Göztepe: 17 bin