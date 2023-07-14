FIFA'dan Beşiktaş'a dev ödenek: En çok payı onlar aldı

FIFA tarafından gelen açıklama üzerine kulübün oyuncusunun turnuvada geçirdiği gün sayısı ve Dünya Kupası başlamadan önce haftalık olarak resmi hazırlık dönemi için 440 kulübe, toplam 837 futbolcu için 209 milyon dolar ödemeler yapıldı.

Kulüpler 2010 Dünya Kupası'ndan bu zamana kadar FIFA'dan yardım alırken ödemeler maçlarda oynanarak tüm oyuncular için yapılırken FIFA her gün için 10.950 dolar ödemeler gerçekleşiyor. 2026 ve 2030 Dünya Kupaları için program içerisinde 355 milyon dolar yardım sağlanacak.

KAZANAN BEŞİKTAŞ

FIFA'da toplamda oynanan mücadeleler sonucunda en çok kazanan Beşiktaş olduğu görüldü. 4 futbolcu gönderen Beşiktaş, kasasında 1 milyon 137 bin dolar giriş yapıldı.





KULÜPLERİN FIFA ÖDEMESİ

Beşiktaş: 1 milyon 137 bin

Galatasaray: 657 bin

Hatayspor: 362 bin

Fenerbahçe: 302 bin

Trabzonspor: 250 bin

Kayserispor: 248 bin

Alanyaspor: 160 bin

Antalyaspor: 153 bin

Giresunspor: 153 bin

Çaykur Rizespor: 131 bin

Konyaspor: 69 bin

Kasımpaşa:38 bin

Göztepe: 17 bin