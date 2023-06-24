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Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı

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Filenin Efeleri FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı
Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, 2023 FIVB Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Çekya'yı 3-2 mağlup ederek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, 2023 FIVB Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Çekya'yı 3-2 mağlup etti ve FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Filenin Efeleri, maçın ardından 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. Maçın hakemleri Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) ve Ksenija Jurkovic (Hırvatistan) oldu.

Maçın setleri ise 22-25, 25-17, 19-25, 25-23 ve 15-12 şeklinde sonuçlandı. Türkiye'nin oyuncuları şu şekildeydi: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit). Çekya'nın oyuncuları ise Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb, Monik (L) (Benda, Bryknar, Indra, Cech, Spulak) şeklindeydi. Maçın süresi ise 29, 25, 29, 35 dakika olarak kaydedildi.

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