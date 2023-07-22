Filenin Sultanları adını tarihe yazdırdı! Zehra Güneş'ten duygulandıran paylaşım

Türk voleybolunun gururu, A Milli Kadın Voleybol Takımı zaferle döndü. 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde, zorlu mücadelelerin ardından Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Takımın en değerli isimlerinden Zehra Güneş, turnuvanın en iyi birinci orta oyuncusu seçilerek göğsümüzü kabarttı.



Ancak sadece başarılarıyla değil, insanlığıyla da gönülleri fethetti. Zehra Güneş, şampiyonluk sonrasında Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a duygusal bir mesaj gönderdi.

ZEHRA GÜNEŞ'İN PAYLAŞIMI





Zaferini, sevgiyle anılan Ceren Topal'a hediye ettiğini dile getiren Zehra Güneş'in paylaşımı, spor dünyasına ve tüm millete umut veren bir insanlık örneği oldu.