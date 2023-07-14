Filenin sultanları İtalya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde büyük bir başarıya doğru ilerliyor. Çeyrek finalde İtalya'yı mağlup ederek yarı finale yükselen takımımız, önemli bir sınav daha verecek.

SIRADAKİ RAKİBİ ABD!





Yarı finalde ev sahibi ABD ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30'da mücadele edecek. Bu heyecan dolu maçı TRT Spor canlı olarak yayınlayacak. College Park Center'da gerçekleşecek olan karşılaşmayı Noemi Rene Karina ve Fabrice Collados yönetecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosunda Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Elif ve Gizem yer alıyor. İtalya ise Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi ve Fersino gibi güçlü oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıkacak. Maçın set skorları 25-20, 25-15 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı ve toplamda 1 saat 5 dakika süren bir mücadele yaşandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki başarılı performansıyla hem Olimpiyat elemeleri hem de Avrupa Şampiyonası için umut veriyor. Takımımızın gösterdiği mücadele ve elde ettiği başarılar, voleybolseverleri heyecanlandırıyor ve desteklerini daha da arttırıyor. Yarı finaldeki karşılaşma, Türk sporseverlerin büyük bir merakla beklediği bir maç olarak ön plana çıkıyor. A Milli Kadın Takımı, azim ve kararlılıkla yoluna devam ederek tarihteki 4. kürsü başarısını hedefliyor.