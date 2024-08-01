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Filenin Sultanları'nın Altın Madalya Hedefi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat altınını kazanma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:27
Filenin Sultanları'nın Altın Madalya Hedefi

Olimpiyat Hayali: Altın Madalya

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarı hedefini açıkladı. Üstündağ, "Biz o kürsüyü hak ettikten sonra altın madalya neden olmasın? Bu ülke ve voleybolseverler bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

İlk Maçta Zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile yaptığı C Grubu ikinci maçında 3-1 galip geldi. Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Üstündağ, milli oyuncuların karşılaşmalarda yaşanan geri düşmelere rağmen büyük bir kararlılık gösterdiğini belirtti. "Hollanda maçında 2-0 gerideyken mükemmel bir geri dönüş yaptık. Bu maçta da benzer bir durum yaşandı, erken toparlanıp galip gelmeyi başardık" dedi.

Çeyrek Final İçin Hedef Belli

Üstündağ, grup aşamasında çeyrek final hayalini gerçekleştirdiklerini ve İtalya ile liderlik mücadelesi vereceklerini söyledi. "Her maçı kazanarak finale ulaşmak için savaşan bir takım görüntüsünden dolayı mutluyum" şeklinde sözlerine devam etti.

Destekleyici Taraftarlar

Takımın başarısında taraftarların desteğinin büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Üstündağ, "Buraya gelen tüm taraftarlarımıza, dünyanın dört bir yanından bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız" diye belirtti.

Maç Saatleri Üzerine

Öte yandan, milli takımın sabah saatlerinde oynadığı maçlarla ilgili olarak Üstündağ, "Bu durum oyuncular için zorlayıcı olabiliyor; ancak antrenörümüz bu duruma adapte olmaları için çaba gösteriyor" diye konuştu.

Son olarak voleybolseverlere seslenen Üstündağ, "Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmasın. İnsanlarımız voleybolu sevmekten vazgeçmesin" dedi.

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