Filenin Sultanları Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Sırbistan ile karşılaştı. Avrupa Şampiyonası tarihinde 3. kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları takımımız, bir kez daha avantajını yaşadı. Sırbistan ile 2019 yılında karşı karşıya geldiği final gibi rakibiyle kozalrını parkede paylaştı. Bu arada rövanş maçı olan dev final maçında Sultanlar, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu.





1-0 GERİYE DÜŞTÜK

Karşılaşmaya Türkiye ve Sırbistan benzer başlarken, devrenin ortası 14-14'lük skorla sona erdi. Bu dakikalarda az hata yapmaya başlayan Sırbistan, üst üste üç sayı kaydetti (18-15). Vargas'ın üç sayılık servisiyle 19-19 milli takımımız beraberliği yakaladı. Sırbistan başantrenörü Giovanni Guidetti'ye ara verdi. Her iki takım da 25-25 sayılara ulaşırken Sırbistan, yaptığı ataklarla ilk seti 27-25 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.





İKİNCİ SETTE DURUMU EŞİTLENDİ

İkinci sette Türkiye ve Sırbistan etkili bir oyun sergilerken, ilk yarı 5-5 sona erdi. Eda Erdem Dündar'ın skoru ile iki sayı (6-8) öne geçen milli takım, devre arasında farkı dörde (11-15) çıkardı ve iyi savunma yaptı. Set sonunda Ebrar Karakurt'un sayılarıyla liderliğini (16-20) sürdüren milli takım, Sırbistan başantrenörü Giovanni Guidetti'yi bu setteki ikinci maçını kaçırmak zorunda bıraktı. Maçın sonlarına doğru daha iyi bir oyun sergileyen milli takım, ikinci seti de 25-21 önde tamamladı.





SIRBİSTAN GEÇTİ

Üçüncü sete hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Sırbistan, set başında iki sayı öne geçti (5-3). Milli takım hemen üç puan topladı ve 6-5 öne geçti. Milli takım, 6-6'lık beraberliğin sonrasında Vargas'ın servis turu ile birlikte 11-6 öne geçerek 5 puanlık seri elde etti. Üst üste dört sayı kazanarak farkı ikiye (13-15) kapatan Sırbistan, kadın voleybol milli takımı başantrenörü Daniele Santarelli'ye ara verdi. Milli takım farkı 4'e (14-18) çıkarmaya devam etse de Sırbistan etkili oyununu sürdürerek skoru 19-19'a getirdi. Son sayılara kadar iyi oyun çıkaran Sırbistan, üçüncü seti geriden gelerek 25-22 kazandı.





MİLLİLER PES ETMEDİ

4. sete de etkili başlangıç yapan milli takım, karşılaşmaya 3 sayı (2-5) önde girdi. Benzerlikler sayesinde hücum ve savunmada etkinliğini artıran Sırbistan, aradaki farkı kapattı ve 9-8 öne geçti. İlk yarı 13-13'lük eşitlikle devam ederken Milli takım iki sayı yakaladı ve 15-13 öne geçti. Set sonunda farkı kapatan Sırbistan, 18-18'lik skorla dengeyi sağladı. Set sonunda etkili olan milli takım, 4. seti 25-22 önde tamamlayarak final maçında belirleyici sete girdi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ TÜRKİYE!





Final setine iyi bir başlangıç ​​yapan milli takım, setin başında 2 sayılık (3-5) üstünlük sağlayarak Sırbistan başantrenörü Giovanni Guidetti'ye ara verdirdi. Sete geri döndüğünde iki sayı alan Sırbistan, 5-5 berabere kaldı. Birbirlerinin puanları tartıldığında setin son maçı 10-10 berabere sonuçlandı. İki sayılık seriyi kazanan milli takım karşılaşmayı 12-10 önde tamamladı. Set sonunda birkaç hata yapan milli takımımız final setini 15-13, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Milli takım, FIVB Uluslar Ligi'nin ardından tarihinde ilk defa Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

1'inci Set: Türkiye 25-27 Sırbistan

2'inci Set: Türkiye 25-21 Sırbistan

3'üncü Set: Türkiye 22-25 Sırbistan

4'üncü Set: Türkiye 25-22 Sırbistan

5'inci Set: Türkiye 15-13 Sırbistan





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Maçın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı arayarak onları almışi oldukları şampiyınluktan dolayı tebrik etti.

TÜRKİYE'NİN FİNALE GİDEN YOLU

Organizasyonun C grubundaki 5 maçını da kazandıktan sonra, Belçika'yı yenerek çeyrek finale yükseldiler ve son 16 turuna damga vurdular. Türkiye, çeyrek final maçında Polonya'yı da yenerek, rakibine set yaşatmadan yarı finale yükselen İtalya ile karşılaştı. Maç sonunda Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyonda 8/8 puan alarak 2019'da şampiyonluğunu kaybettiği son Sırp rakibi oldu.

SIRBİSTAN'IN FİNALE GİDEN YOLU

Sırbistan, A Grubu maçlarında Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ile Belçika'yı yenerek 5/5'lik skorla son 16'ya yükseldi. Son 16'da İsveç'in, çeyrek finalde ise Çek Cumhuriyeti'nin mağlup olduğu Sırbistan, yarı finalde Hollanda'yı yenerek finale damga vurdu.