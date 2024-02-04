Filip Novak Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Takımların transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken Filip Novak'tan sarı lacivertli takıma yeşil ışık! Tüm detaylar haberimizde.

Filip Novak Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı
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Filip Novak'ın Fenerbahçe ihtimali giderek yükseliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FİLİP NOVAK FENERBAHÇE'Yİ KABUL EDECEK GİBİ DURUYOR

Süper Lig'de sarı lacivertli takımda ve Trabzonspor'da top koşturan Filip Novak stadyuma gelerek eski takımının maçını izledi. Sigma Olomouc takımının devre arası kampına giren başarılı futbolcunun Antalyaspor Fenerbahçe karşılaşmasına gitmeyi planladığı öğrenildi. 

filip novak fenerbahçe açıklamalarıyla gündemde

Vejle takımıyla hazırlık maçları olduğunu söyleyen futbolcu Süper Lig ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Türkiye benim ikinci evim. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor taraftarıyım. Fenerbahçe'den ayrıldığım için üzülüyorum. Daha fazlasını gösterebilirdim. Fırsatım oldukça Fenerbahçe ve Türkiye ligi maçlarını takip ediyorum. Takımda birkaç eski arkadaşım var ve kulüpteki bazı kişileri tanıyorum.' 

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