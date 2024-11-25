Finalspor, İstanbul Ankaspor'u 97-74 Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. Haftada Heyecan

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta, tek bir maçla devam etti. Günün tek karşılaşmasında, Finalspor, İstanbul Ankaspor'u 97-74 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu karşılaşmanın ilk yarısını Finalspor, 42-36'lık skorla önde kapattı. Üstün performanslarını ikinci yarıda da sürdüren Finalspor, maçı rahat bir farklılıkla kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.