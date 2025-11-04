Fiorentina, Stefano Pioli ile Yollarını Ayırdı

Fiorentina, kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı; takım ligde 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 4 puanla son sırada.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:59
İtalya Serie A’da Fiorentina, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı. Kulüpte Pioli’nin ikinci dönemi sona erdi.

Sezon öncesi takıma gelen Pioli, ligde beklenen performansı yakalayamadı. Takım yönetimi, alınan sonuçlar doğrultusunda teknik sorumlulukta değişikliğe gitme kararı aldı.

Pioli yönetiminde Fiorentina Serie A’da 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, galibiyetle tanışamadı ve 4 puanla son sırada yer alıyor. Buna karşın ekip, UEFA Konferans Ligi elemelerini geçerek lig aşamasına kalmayı başarmıştı.

