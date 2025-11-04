Fiorentina, Stefano Pioli ile Yollarını Ayırdı

İtalya Serie A’da Fiorentina, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı. Kulüpte Pioli’nin ikinci dönemi sona erdi.

Detaylar

Sezon öncesi takıma gelen Pioli, ligde beklenen performansı yakalayamadı. Takım yönetimi, alınan sonuçlar doğrultusunda teknik sorumlulukta değişikliğe gitme kararı aldı.

Pioli yönetiminde Fiorentina Serie A’da 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, galibiyetle tanışamadı ve 4 puanla son sırada yer alıyor. Buna karşın ekip, UEFA Konferans Ligi elemelerini geçerek lig aşamasına kalmayı başarmıştı.

İTALYA SERİE A'DA FİORENTİNA, BU SEZON ALINAN KÖTÜ SONUÇLAR NEDENİYLE TEKNİK DİREKTÖR STEFANO PİOLİ İLE YOLLARINI AYIRDI.