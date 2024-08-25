FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası: Türkiye 7. Sırada

Voleybol: FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Ay-yıldızlı 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nı Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen turnuvayı 7. sırada tamamladı.

Türkiye, Meksika'yı Mağlup Etti

Turnuvanın 7.'lik mücadelesinde Türkiye, Meksika ile karşı karşıya geldi. Milli takım, bu maçı 25-17, 25-19, 22-25 ve 25-15’lik set sonuçlarıyla 3-1’lik skorla kazanmayı başardı.

Finaldeki Gelişmeler

Organizasyonun finalinde, Çin, Japonya'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu sonuç, Çin'in voleyboldaki güçlü konumunu bir kez daha pekiştirmiş oldu.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, sergilediği performansta genç yeteneklerin gelişimine katkı sağladı ve gelecekteki uluslararası turnuvalar için umut verici bir tablo çizdi.