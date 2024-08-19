FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası: Türkiye Tayland'ı Nettir

Voleybol Heyecanı Peru'da Yaşanıyor

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Tayland'ı 3-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Maçın Detayları

Peru'nun başkenti Lima'da sürdürülen turnuvada B Grubu'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, üçüncü karşılaşmasında Tayland ile karşılaştı. Milliler, setleri 25-23, 27-25 ve 25-13 sonuçlarıyla kazanarak rakibini sahadan silip geçti.

B Grubu Sonuçları ve Gelecek Hedefler

Bu eşsiz galibiyet, Türkiye'yi B Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada konumlandırdı. Milliler, son 16 turunda D Grubu üçüncüsü ile karşı karşıya gelecek. Başarılarına devam etmesini bekliyoruz.