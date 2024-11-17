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FIVB 39. Dünya Kongresi Portekiz'de Gerçekleşti

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun 39. Dünya Kongresi, Portekiz'in Porto kentinde düzenlendi. Fabio Azevedo, yeni başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:46
FIVB 39. Dünya Kongresi Portekiz'de Gerçekleşti

FIVB 39. Dünya Kongresi Portekiz'de Gerçekleşti

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 39. Dünya Kongresi'ni Portekiz'in Porto kentinde gerçekleştirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kongreye birçok üye ülkenin federasyon başkanları ve temsilcileri katıldı.

Yeni Başkan Fabio Azevedo

Kongrede tek aday olarak giren FIVB Asbaşkanı Fabio Azevedo, FIVB'nin yeni başkanı olarak seçildi. Türkiye'yi bu önemli kongrede Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç temsil etti.

Ödül ve İşbirliği Protokolu

Kongrenin ikinci gününde, eski FIVB Başkanı Ary Graca, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun FIVB'ye katılışının 75. yılı dolayısıyla Üstündağ ve İşçi'ye plaket takdim etti. Ayrıca, kongrede TVF ile Özbekistan Voleybol Federasyonu arasında voleybolun geliştirilmesi adına bir işbirliği protokolü imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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