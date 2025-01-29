Fode Koita'dan Birlik ve Beraberlik Mesajı: 'Her Yerde Oynarım'

Sivasspor'un Golcüsü Fode Koita'dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Net Global Sivasspor'un Gineli futbolcusu Fode Koita, kırmızı-beyazlı ekibinin hedeflerine ulaşmak için her türlü göreve hazır olduğunu ifade etti. Koita, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta kendilerinin Bellona Kayserispor ile oynadığı maçta yaşanan iyi atmosferin her maçta devam etmesini arzuladıklarını belirtti.

İyi bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Koita, "Her zaman beraber olmak ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Benim ilk pozisyonum forev ama problem yok, her yerde oynarım. Biz bir takımız ve hedeflerimiz var," şeklinde konuştu.

İstanbul'a Dair Düşünceleri

Daha önce İstanbul ve Trabzon gibi büyük şehirlerde yaşamış olan Koita, İstanbul'un büyük bir şehir olduğunu belirtti ve "İstanbul çok farklı, büyük bir şehir. Her şey var. Ailem İstanbul'u çok seviyor. Orada bir evim de var. Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamayı düşünebiliriz" dedi.

Öte yandan, Sivas ve Trabzon'un daha küçük ve sakin şehirler olduğunu ifade eden Koita, "Sivas'ta insanlar bana çok iyi davranıyor. Adaptasyonum genelde zor olur ama Sivas'ta kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum. Taraftarlarla da aramız çok iyi," şeklinde devam etti.

Genç Yeteneklere Tavsiyeleri

Takım arkadaşları Emirhan Başyiğit ve Emre Gökay gibi genç yetenekler hakkında da önemli tavsiyelerde bulunan Koita, onlara daha çok çalışmaları gerektiğini önerdi.

Net Global Sivasspor'un Gineli futbolcusu Fode Koita, kırmızı-beyazlı ekibin hedefleri bulunduğuna ve kendisinin de bu hedefler doğrultusunda her türlü göreve hazır olduğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Net Global Sivasspor'un Gineli futbolcusu Fode Koita, kırmızı-beyazlı ekibin hedefleri bulunduğuna ve kendisinin de bu hedefler doğrultusunda her türlü göreve hazır olduğuna ilişkin açıklamada bulundu.