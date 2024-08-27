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Fode Koita, Sivasspor ile Sözleşme Yeniledi

Sivasspor, Fode Koita ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Koita, kulüp tesislerinde bu önemli anı paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:18
Fode Koita, Sivasspor ile Sözleşme Yeniledi

Sivasspor'dan Önemli Bir Yenileme

Sivasspor, Fode Koita ile sözleşme yenileyerek önemli bir adım attı. Kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre, Koita, Sivas’a gelerek tesislerde düzenlenen törenle yeni sözleşmesine imza attı.

Tören Detayları

Törende Kulüp Başkanı Bahattin Eken de yer aldı. Koita, 1 yıl daha kırmızı-beyazlı renklere bağlı kaldı.

Geçtiğimiz Sezon Performansı

Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla 27 maça çıkan Koita, rakip fileleri 9 kez havalandırarak etkileyici bir performans sergiledi.

Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita (solda) ile yeniden anlaşmaya vardı. Koita...

Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita (solda) ile yeniden anlaşmaya vardı. Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita (solda) ile yeniden anlaşmaya vardı. Koita...

Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita (solda) ile yeniden anlaşmaya vardı. Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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