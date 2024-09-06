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FOMGET'in Karadağlı Yıldızları Türkiye'deki Kadın Futboldan Memnun

FOMGET'in Karadağlı oyuncuları Armisa Kuc ve Sladana Bulatovic, Türkiye'deki kadın futbolunun Avrupa ile benzerlik gösterdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:08
FOMGET'in Karadağlı Yıldızları Türkiye'deki Kadın Futboldan Memnun

FOMGET'in Karadağlı Oyuncuları Türkiye'de Kadın Futbolunu Değerlendiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Karadağlı futbolcuları Armisa Kuc ve Sladana Bulatovic, Türkiye'de kadın futbolunun kalitesinin Avrupa'daki ile eşit olduğunu vurguladı. Armisa Kuc, Türkiye'de futbolun maddi ve manevi açıdan daha iyi koşullarda yapıldığını belirtti.

Armisa Kuc'un Görüşleri

Armisa Kuc, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de futbol adına maddi, manevi her şey daha iyi. Altyapı tesislerinde birçok kız çocuğu da futbol oynuyor. Bizim ülkemizle kıyasladığımızda burada bütün imkanlar daha iyi," dedi. Üç sezondur FOMGET'te oynadığını belirten Kuc, "33 yaşındayım, yaklaşık dokuz yaşımdan beri futbol oynuyorum. Burada futbol oynamaktan mutluyum," şeklinde konuştu.

Şampiyonluk Hedefi

Geçen sezon 'gol kraliçesi' unvanına sahip olan Armisa, bu başarıyı takım arkadaşları ile ekip ruhuna bağladı. "Gol kraliçesi olmamda takım arkadaşlarım ve ekip çok yardımcı oldu ama benim için önemli olan takımın başarısı. Bu sene şampiyonluğu yeniden Ankara'ya getireceğiz," ifadelerini kullandı.

Sladana Bulatovic'ten Değerlendirmeler

FOMGET'in bir diğer Karadağlı yıldızı Sladana Bulatovic, Türkiye kadın futbolunun oldukça gelişmiş olduğunu belirterek, "Avrupa'da birçok ülkede oynadım ve Türkiye kadın futbolunun kalitesi için çok iyi olarak değerlendiriyorum. Türkiye büyük imkanlara sahip bir futbol ülkesi," dedi.

Sakatlık ve İyileşme Süreci

Sladana, geçen sezon kaybedilen şampiyonluğa dair, "Birçok hata yaptık, aslında geçen sezon şampiyon olabilirdik. Ama bu sene aynı hataları yapmayacağız, daha iyi hazırız ve şampiyonluğu Ankara'ya getireceğiz," diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

Her iki futbolcu da Avrupa'da başarı elde etme konusunda iyimser. Armisa, "Şampiyonlar Ligi’nde de gerekeni yapacağız," derken, Sladana, "Ben bu takımda oynarken yüzde yüzümü vereceğim. İnsanlar burada benim için çalışkan bir sporcu olduğumdan bahsedecekler," şeklinde sözlerini tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Karadağlı forvet oyuncuları Armisa Kuc ve Sladana...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Karadağlı forvet oyuncuları Armisa Kuc ve Sladana Bulatovic, Türkiye'de kadın futbolunun Avrupa'dan farkının olmadığını belirterek, şampiyonluğu tekrar Ankara'ya kazandıracaklarını belirttiler. Başkent ekibinin tecrübeli yabancı forvetlerinden Armisa Kuc ile Sladana Bulatovic (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Karadağlı forvet oyuncuları Armisa Kuc ve Sladana...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Karadağlı forvet oyuncuları Armisa Kuc ve Sladana Bulatovic, Türkiye'de kadın futbolunun Avrupa'dan farkının olmadığını belirterek, şampiyonluğu tekrar Ankara'ya kazandıracaklarını belirttiler. Başkent ekibinin tecrübeli yabancı forvetlerinden Armisa Kuc ile Sladana Bulatovic (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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