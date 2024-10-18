Formula 1 Heyecanı ABD Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Formula 1'in Sıradaki Etabı: ABD Grand Prix'si

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'si, heyecan dolu anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarış, Austin kentindeki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Yarış Takvimi

Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü Türkiye Saati ile 01.00'de başlayacak, aynı gün saat 22.00'de ise yarışın kendisi gerçekleştirilecek.

Podyumda Kimler Var?

Bu sezonki yarışlarda Max Verstappen toplamda 7 kez podyumun zirvesinde yer alırken, Lando Norris 3 kez bu başarıyı elde etti. Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer kez; George Russell ve Carlos Sainz ise birer kez podyumda kendine yer buldu.

Pilotlar ve Takımlar Klasmanı

ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıralaması şu şekilde:

Pilotlar: 1. Max Verstappen (Hollanda): 331 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279 3. Charles Leclerc (Monako): 245 4. Oscar Piastri (Avustralya): 237 5. Carlos Sainz (İspanya): 190

1. Max Verstappen (Hollanda): 331 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279 3. Charles Leclerc (Monako): 245 4. Oscar Piastri (Avustralya): 237 5. Carlos Sainz (İspanya): 190 Takımlar: 1. McLaren: 516 2. Red Bull: 475 3. Ferrari: 441 4. Mercedes: 329 5. Aston Martin: 86

Yarış severler, sezonun bu önemli etabında pilotların birbirleriyle kıyasıya mücadelesine tanıklık edecekler.