Francesco Bagnaia, MotoGP Avusturya Grand Prix'sini Kazandı

MotoGP Avusturya Grand Prix'si Sonuçlandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı olan Avusturya Britanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının başarılı pilotu Francesco Bagnaia kazandı. Yarış, 28 turdan oluşan ve Spielberg'deki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirildi.

Francesco Bagnaia'nın Başarısı

Francesco Bagnaia, 42 dakika 11.173 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki 7. zaferini elde etti. Prima Pramac takımından İspanyol pilot Jorge Martin, liderin 3.232 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, Enea Bastianini ise 7.357 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Genel Klasman Durumu

Bu sonuçla birlikte Bagnaia, genel klasmanda Martin'i geçerek zirveye yerleşti. Sezonun 12. yarışı 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek.

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