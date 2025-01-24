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Fransa, Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda Zirvede

2025 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları, Fransa'nın madalya sıralamasında birinci olarak sona erdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:49
Fransa, Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda Zirvede

Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları Sona Erdi

2025 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları, İtalya'nın Torino kentinde 13 Ocak'ta başlayarak büyük bir heyecanla sona erdi. Bu yılki oyunlarda Fransa, toplamda 40 madalya kazanarak zirvede yer aldı. Fransa'nın madalya sayısı; 18 altın, 8 gümüş ve 14 bronz olarak kayıtlara geçti.

Diğer Ülkelerin Performansı

Oyunları Güney Kore 20 madalya ile tamamlayarak ikinci sırada yer aldı. Güney Kore'nin madalya dağılımı ise 8 altın, 6 gümüş ve 6 bronz biçiminde oldu. Finlandiya ise 15 madalya ile üçüncülüğü elde etti, burada madalyalarının dağılımı 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz şeklinde belirlendi.

Türkiye'nin Katılımı

Türkiye, bu organizasyona 4 branşta katılım sağlamıştı. Milli sporcular, kros kayağı, alp disiplini, snowboard ve artistik buz pateni dallarında mücadele etti ancak madalya elde edemedi.

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