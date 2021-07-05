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Fransa futbolunun yıldızlarından çirkin ırkçılık skandalı!

Fransa Milli Takımı'nda oynayan Antoine Griezmann ile Ousmane Dembele'nin 2019 yılında yaşanan bir olaydaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki futbolcunun kaldıkları otelde görevli Asyalı bir çalışanlarla alay ettikleri görülürken Fransa basınında yer alan bu çirkin ırkçılığa tepki yağdı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:08
Fransa futbolunun yıldızlarından çirkin ırkçılık skandalı!
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Fransa basınında yer alan ırkçılık haberi ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Milli takımda oynayan Antoine Griezmann ile Ousmane Dembele'nin 2019 yılında bir otelde gerçekleştirdikleri ırkçı saldırıyı içeren görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Asyalı bir otel çalışanıyla alay edildiği görülen görüntülerde kamerayı tutan Dembele'nin çalışanlara çalışanlara çirkin yüzler gibi ifadelerle hitap ettiği duyuluyor.


Olay 2019 yılında Barselona'nın yıldız oyuncuları olan aynı zaman Milli takımda da görev alan Dembele ve Griezmann'ın hazırlık maçı için Asya'da oldukları sırada yaşandı. Fransa'yı ayağa kaldıran olayın kamera kayıtları ise otelde anlık çekim yapan Dembele tarafında çekildi. Televizyona PES oyununu kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanıyla alay eden ve o sırada kayıtta olan Dembele'nin çalışanlara ırkçı sözler sarf ettiği duyuldu. Hem yüzleriyle hem de dilleriyle alay eden futbolcular oyunun yükleme süresi uzayınca da ülkelerinde teknolojik üstünlük var mı şeklinde sorular sormaya başladılar.

Futbolcuların Fransızca konuşmalarından dolayı otel çalışanları konuşulanların hiçbirini anlamadıkları görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla videoya dakikalar içinde binlerce tepki mesajı geldi. Irkçılık yapmakla suçlanan Griezmann ve Dembele'nin bundan sonra Fransa Milli Takım forması giymemeleri gerektiği savunulurken ortaya çıkan bu görüntülere ilişkin, Fransa Futbol Federasyonu ve Barcelona yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
FransaAntoine GriezmannOusmane Dembeleırkçılık
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