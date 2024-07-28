Fransa, Paris 2024'te Yedili Ragbide Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi Anlar

Yedili ragbi branşında ev sahibi Fransa, finale çıkarak büyük bir başarı elde etti. Stade de France'da gerçekleştirilen finalde Fiji ile karşılaşan Fransa, müthiş bir performans sergiledi.

Final Mücadelesinin Detayları

Maçın ilk yarısı, iki takımın da gösterdiği üstün çaba ile 7-7 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise Fransa, savunmasını mükemmel bir şekilde yaptı ve rakibine hiçbir sayı izni vermedi.

Zafer ve Madalya Dağılımı

Sonuç olarak Fransa, karşılaşmayı 28-7 gibi net bir skorla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Fiji, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Bronza ise Güney Afrika ulaştı, zira Avustralya'yı 26-19 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Bu başarı, Fransa'nın yedili ragbi tarihinde önemli bir yer tutacak ve spor severler tarafından uzun süre hatırlanacaktır.