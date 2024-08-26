Fred Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu: 'Hat-trick Yaptım'

Fred'in Çaykur Rizespor Maçındaki Performansı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe'de, Brezilyalı futbolcu Fred, maç sonunda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Hat-trick Sevinci

Attığı 3 golle hat-trick yapan Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, son iki haftadır sakatlık yaşadığını belirten Fred, sahada olmanın ve takıma yardımcı olmanın önemine vurgu yaptı.

Takım Olarak Başarı

Maç sonrası duygularını paylaşan Fred, "Takım olarak çok iyi bir oyun sergiledik. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Uzun bir sezonumuz var ve bu şekilde devam etmemiz şart" dedi. Cuma günü önemli bir maça çıkacaklarını da hatırlatarak, dinlenmenin gerekliliğine dikkat çekti.

13 Numaralı Forma ve Şans

Giydiği 13 numaralı forması hakkında da konuşan Fred, "Brezilya'da bu numara şans getiriyor. Eşimle bu konuda konuşmuştuk, o da 13 numarayı çok seviyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, bu numarayla çıktığı ilk maçında hat-trick yapmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Takımın Kalitesi

Fred, Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesini öne çıkararak, "Takım olarak yüksek bir kapasiteye sahibiz. Beni değerlendirmek yerine tüm takım arkadaşlarımı dikkate almanız lazım. Herkes futbol oynamayı ve nasıl oynanması gerektiğini biliyor" dedi.

Son olarak, sezon boyunca zorlu dönemlerin olabileceğini fakat takımın genel kalitesinin onları bu süreçten güçle çıkaracağına inandığını ifade etti.