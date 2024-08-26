Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fred Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu: 'Hat-trick Yaptım'

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, Çaykur Rizespor maçı sonrası 3 gol atarak hat-trick yaptığını ve takımının kalitesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 01:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 01:51
Fred Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu: 'Hat-trick Yaptım'

Fred'in Çaykur Rizespor Maçındaki Performansı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe'de, Brezilyalı futbolcu Fred, maç sonunda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Hat-trick Sevinci

Attığı 3 golle hat-trick yapan Fred, "Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, son iki haftadır sakatlık yaşadığını belirten Fred, sahada olmanın ve takıma yardımcı olmanın önemine vurgu yaptı.

Takım Olarak Başarı

Maç sonrası duygularını paylaşan Fred, "Takım olarak çok iyi bir oyun sergiledik. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Uzun bir sezonumuz var ve bu şekilde devam etmemiz şart" dedi. Cuma günü önemli bir maça çıkacaklarını da hatırlatarak, dinlenmenin gerekliliğine dikkat çekti.

13 Numaralı Forma ve Şans

Giydiği 13 numaralı forması hakkında da konuşan Fred, "Brezilya'da bu numara şans getiriyor. Eşimle bu konuda konuşmuştuk, o da 13 numarayı çok seviyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, bu numarayla çıktığı ilk maçında hat-trick yapmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Takımın Kalitesi

Fred, Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesini öne çıkararak, "Takım olarak yüksek bir kapasiteye sahibiz. Beni değerlendirmek yerine tüm takım arkadaşlarımı dikkate almanız lazım. Herkes futbol oynamayı ve nasıl oynanması gerektiğini biliyor" dedi.

Son olarak, sezon boyunca zorlu dönemlerin olabileceğini fakat takımın genel kalitesinin onları bu süreçten güçle çıkaracağına inandığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!