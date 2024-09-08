Furkan Yaman, İran'daki Turnuvada Altın Madalya Kazandı

Milli Eskrimci Furkan Yaman, Altın Madalya ile Dönüyor

Milli eskrimci Furkan Yaman, İran'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza atarak erkekler kılıç kategorisinde altın madalya kazandı.

Tournament Detayları ve Mücadele

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Urmiye kentinde gerçekleştirilen turnuvada erkekler kılıç kategorisinde yapılan final mücadelesinde Furkan Yaman, İranlı rakibi Nima Zahedi'yi 15-14'lük skorla mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Sezonda İlk Altın Madalya

Bu başarı, Furkan Yaman'ın eskrimde 2024-2025 yurt dışı sezonunun ilk altın madalyası olma özelliğini taşıyor. Aynı organizasyonda milli eskrimci Uras Macit ise 12. sırada mücadeleyi tamamlayarak önemli deneyim kazandı.