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Futbol, Basketbol ve Voleybolda Yoğun Gelişmeler: Haziran 2024 Sporu

Haziran 2024'te sporda önemli gelişmeler: Fenerbahçe Mourinho'yu, Beşiktaş Giovanni'yi duyurdu. A Milli Takım başarılı sonuçlar aldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:00
Futbol, Basketbol ve Voleybolda Yoğun Gelişmeler: Haziran 2024 Sporu

2024 Haziran Ayında Sporda Öne Çıkan Gelişmeler

Sporda 2024 yılının haziran ayında önemli olaylar yaşandı. Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, iki yıllık anlaşmaya vardığı Mourinho için Ülker Stadyumu’nda bir imza töreni düzenledi.

Ali Koç Yeniden Başkan Seçildi

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oy arasında 16 bin 464 oy alarak yeniden başkanlığa getirildi. Ülker Stadı'nda yapılan kongre sonucunda Koç, bu görevi 3. kez üstlendi.

Ampute Futbol Milli Takımımız Üst Üste Üçüncü Kez Avrupa Şampiyonu

Bu ay içinde, Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında kazandığı şampiyonlukla birlikte üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Haziran'nın Özet Olayları

1 Haziran: Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek 15. kez kupayı kazanmış oldu.

3 Haziran: Fenerbahçe Mourinho ile sözleşme imzaladı. Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar, Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

4 Haziran: Novak Djokovic, Fransa Açık'tan sakatlık nedeniyle çekildi.

5 Haziran: Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

12 Haziran: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu.

18 Haziran: A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

27 Haziran: A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

30 Haziran: Türkiye Erkek Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

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