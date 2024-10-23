Futbol Dünyası TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Futbol Kulüpleri TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Trendyol Süper Lig'deki 19 takım, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına yönelik duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Beşiktaş'tan TUSAŞ'a Destek

Beşiktaş Spor Kulübü, TUSAŞ’a yapılan saldırının ardından şu ifadeleri kullandı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Başsağlığı Mesajları

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı. Galatasaray da benzer bir tonda duygu ve düşüncelerini paylaştı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Diğer Kulüplerden Ortak Tepki

Trabzonspor, Samsunspor, İkası Eyüpspor, Rams Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa, Net Global Sivasspor, Tümosan Konyaspor, Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor da terör saldırısını kınayarak, birliktelik mesajı verdiler.