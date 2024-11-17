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Futbol Dünyasında Trafik Kazalarının Unutulmaz Kaybı

Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü'nde, futbol dünyasında yaşamını yitiren isimler anılıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:07
Futbol Dünyasında Trafik Kazalarının Unutulmaz Kaybı

Futbol Dünyasını Yasa Boğan Trafik Kazaları

17 Kasım Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü, futbol camiasında trafik kazası sonucu kaybedilen değerli isimleri yeniden anımsattı. Galatasaray efsanesi Metin Oktay, Konyaspor'dan Ahmet Çalık, Denizlispor'dan Doğan Seyfi Atlı, Alanyaspor'dan Josef Sural gibi pek çok futbolcu, geçirdikleri kazalarla spor dünyasında derin izler bıraktı.

Kaybedilen Futbolcular

Metin Oktay, 1991 yılında Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Oktay, 51 yaşında otomobilinin takla atması sonucu çenesinin kırılması, sol kolunda kırıklar ve iç kanama geçirerek hastanede kurtarılamadı.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Ankara'ya dönerken kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 27 yaşında vefat etti. Gençlerbirliği ve Galatasaray'da yetişmiş olan Çalık'ın kaybı, futbolseverlerde büyük bir üzüntüye yol açtı.

Ayrıca, Nisan 2019'da Alanyaspor'dan Josef Sural, Kayseri dönüşü kaza yapan minibüste hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Sural, hastaneye kaldırıldığında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsunspor, 20 Ocak 1989'da yaşanan trajik bir kaza sonucunda beş oyuncusunu kaybetmişti. Takım otobüsünün bir kamyonla çarpıştığı kazada Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve teknik direktör Nuri Asan hayatını kaybederken, birçok futbolcu da yaralandı. Bu olay sonrası Samsunspor, forma renklerine siyah ekleyerek kaybettikleri oyuncularını andı.

Uluslararası Kayıplar

Futbol dünyası sadece yerel isimlerle değil, uluslararası oyuncularla da bu acıyı yaşadı. Bulgar Georgi Asparuhov, İtalyan Gaetano Scirea, Arjantinli Diego Barisone ve İspanyol Jose Antonio Reyes de trafik kazaları sonucunda hayatlarını kaybettiler.

Reyes, Haziran 2019'da İspanya'nın Utrera ilçesinde geçirdiği kaza sonrası 35 yaşında vefat etti. Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon da Nisan 2022'de Cali'de yaşanan trafik kazası sonucunda 55 yaşında hayata veda etti.

Futbol camiasındaki bu kayıplar, sporseverler için derin bir acı oluşturuyor. Kazaların önlenmesi ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşması, herkesin sorumluluğudur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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