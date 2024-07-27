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Futbol Hakemleri Yaz Semineri İstanbul'da Başladı

TFF, 2024-2025 Sezonu Yaz Semineri'ni İstanbul'da düzenliyor. Katılımcılar arasında Süper Lig hakemleri ve VAR kadrosu var.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:12
Futbol Hakemleri Yaz Semineri İstanbul'da Başladı

Futbol Hakemlerinin Yaz Semineri İstanbul'da Başladı

2024-2025 Sezonu Yaz Semineri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından İstanbul'da hayata geçirildi. Seminerin gerçekleştirildiği yer ise, TFF'nin Riva'daki tesisleri.

Seminere Kimler Katıldı?

TFF'nin verdiği bilgilere göre, seminere Süper Lig hakemleri ve yardımcıları, VAR kadrosu ile Kıbrıs Süper Ligi'nden iki hakem ve iki yönetici katıldı. Bu önemli organizasyon, 29 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açılış Konuşması ve Eğitim İçerikleri

Seminerin açılışını MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yaptı. İlk gün boyunca fiziksel ve teknik çalışmalar, TFF ve UEFA profesyonellerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi. FIFA ve UEFA eğitmeni Alan Snoddy, teknik konularda hakemlere bilgi vermek için UEFA ve IFAB klipleri kullandı. Ayrıca, VAR kadrosu ile VAR merkezinde sezon öncesi simülasyon çalışmalarının ilk aşamaları da uygulandı.

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