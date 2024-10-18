Futbol Kulüplerinin Borsa Performansı: Yılın İlk 9 Ayında Hisse Senetlerinde Kazanç

Dünyanın Futbol Kulüpleri Borsada Yükselişte

URHAN SANSARLIOĞLU - Yılın ilk 9 ayında, önde gelen futbol kulüpleri borsalarda genel olarak yatırımcılarını sevindiren sonuçlar elde etti. Hisse senedi performansları, Ocak-Eylül döneminde çoğunlukla yukarı yönlü bir seyir izledi.

Başarı Dolu İstatistikler

Celtic, %45,6’lık değer artışı ile en fazla kazandıran kulüp oldu. Onu %13,2 ile Benfica, %2,6 ile Porto, %1,7 ile Ajax ve %1,5 ile Borussia Dortmund izledi. Ayrıca, diğer bir Portekiz kulübü Sporting CP de %1,5 kazanç sağladı. Celtic'in geçen sezon İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde 54. şampiyonluğa ulaştığı bilgisi de dikkat çekti. Kulüp ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadelesine devam ediyor ve İskoçya Ligi'nde zirvede yer alıyor.

Benfica ve Diğer Kulüplerin Performansı

Benfica, UEFA'nın düzenlediği Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, teknik direktörlüğe Bruno Lage getirildi. Benfica, evinde Atletico Madrid'i 4-0 yenerek büyük bir başarı elde etti.

Porto ise Portekiz Ligi’nde ikinci sırada, Borussia Dortmund ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösteriyor. Sporting CP ise Portekiz Süper Lig'inde lider konumda bulunuyor.

İtalyan Kulüpleri Yatırımcıları Üzdü

Öte yandan, İtalyan kulüplerinden Juventus'un hisseleri %0,3, Lazio'nun hisseleri %5,3 değer kaybetti. İngiltere Premier Ligi'nde kötü bir performans sergileyen Manchester United'ın hisseleri ise %20,6 oranında düşüş gösterdi. Manchester United, geçen sezon İngiltere Premier Ligi'ni 8. sırada tamamlamıştı.

Öne Çıkan Kulüplerin Hisse Performansları