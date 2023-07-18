Futbol takımlarına büyük şok! 88 numaralı forma giymek artık yasak: Nedenini öğrenen şaşıp kalacak

Avrupa'nın birçok ülkesinde yükselen milliyetçilik ve ırkçılık, futbol sahalarına da yansımaktadır. Bu sorunu çözmek adına, bir ülkede İçişleri Bakanlığı ve futbol federasyonu arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, futbol maçlarında hiçbir futbolcunun '88' numaralı formayı giymesi yasaklandı.



88 NUMARALI FORMA ARTIK GİYİLMEYECEK





İtalya'da antisemitizme karşı önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanlığı ile İtalya Futbol Federasyonu arasında imzalanan bir niyet beyanı, ülkede Neonazi ırkçı grupların sembolü haline gelen '88' sayısına futbol sahalarında izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bu karar, futbolcuların yanı sıra taraftarları da etkileyen bir önlem olarak öne çıkıyor. Nazizm'e atıfta bulunan sembollerin kullanımı da yasaklandı. Ayrıca, antisemitik tezahüratlara karşı sert tedbirler alınacak ve maçlar durdurulabilecek.

Bu yasağın Serie A'da oynayan iki futbolcuyu da etkileyeceği belirtiliyor. Mario Pasalic ve Toma Basic, '88' numaralı formayı artık giyemeyecekler.



İtalya, antisemitizmle mücadelede kararlı bir duruş sergileyerek futbol sahalarını daha hoşgörülü ve eşitlikçi bir ortama dönüştürmeyi hedefliyor.



Özellikle futbol gibi kitlelere ulaşan ve geniş bir izleyici kitlesi olan bir platformda bu tür önlemlerin alınması, ırkçılık ve aşırılığın yayılmasının engellenmesi açısından önemlidir. İtalya'daki bu adım, antisemitizmle mücadelede atılan bir adım olarak dikkat çekmektedir.