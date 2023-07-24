Futbol tarihinin en çok gol atan oyuncuları belli oldu: İşte o 10 isim

Futbol tarihindeki en golcü isim tartışması, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo arasında devam ediyor. Ancak, Lionel Messi, Inter Miami formasıyla attığı frikik golüyle penaltılar dahil 700 gole ulaşarak tarihe geçti. İşte futbol tarihinde en çok gol atan ilk 10 isim: (Daha fazla detay için liste sırasına göre isimler belirtilebilir.) İşte detaylar...





FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ TARTIŞMASI

Futbol tarihindeki en golcü oyuncular arasındaki mücadelede, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo öne çıkıyor. Cristiano Ronaldo, liglerde 512, kupalarında 51, kıtasal turnuvalarda 152 ve milli takımda 123 gol atarak toplamda 838 gole ulaşmıştır. Lionel Messi ise liglerde 496, kupalarında 71, kıtasal turnuvalarda 137 ve milli takımda 103 golle toplamda 807 gole ulaşmıştır. İşte diğer ayrıntılar...





Bu iki yıldız oyuncunun ardından, Pele 606 lig golü, 49 kupa golü, 27 kıtasal golü ve 83 milli takım golüyle toplamda 765 gole ulaşmıştır. Romario 544 lig golü, 91 kupa golü, 54 kıtasal golü ve 64 milli takım golüyle toplamda 753 golle dikkat çekiyor.

Ferenc Puskas, 514 lig golü, 76 kupa golü, 55 kıtasal golü ve 84 milli takım golüyle toplamda 729 gole ulaşmıştır. Josef Biscan 518 lig golü, 129 kupa golü, 41 kıtasal golü ve 32 milli takım golüyle toplamda 720 golle sıralamada kendine yer buluyor.

Jimmy Jones 332 lig golü, 301 kupa golü, 2 kıtasal golü ve 12 milli takım golüyle toplamda 647 golle listenin dikkat çeken isimlerinden biridir. Gerd Müller, 405 lig golü, 92 kupa golü, 69 kıtasal golü ve 68 milli takım golüyle toplamda 634 golle üst sıralarda yer alıyor.

Eusébio 425 lig golü, 97 kupa golü, 59 kıtasal golü ve 41 milli takım golüyle toplamda 622 gol atarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Listenin sonundaysa Joe Bambrick 348 lig golü, 247 kupa golü, 21 milli takım golüyle toplamda 616 golle yer almaktadır.

Bu oyuncular arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun liderlik mücadelesi devam ediyor. İlerleyen dönemlerde daha fazla gol atmaları beklenirken, futbol tarihindeki en golcü oyuncu unvanı için heyecan devam edecek.