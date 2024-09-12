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Futbolda 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi Sonlanıyor

2024-2025 sezonu transfer dönemi yarın gece sona erecek, yeni transferler için son fırsat!

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:23
Futbolda 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi Sonlanıyor

Yaz Transfer Dönemi Sona Eriyor

2024-2025 futbol sezonunda "Yaz Transfer Dönemi" olarak bilinen birinci transfer ve tescil süreci yarın, 24 Haziran 2024 tarihinde başlayarak sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Açıklama Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yarın gece yarısı itibarıyla 2024-2025 dönemi için transfer işlemleri tamamlanacak.

İkinci Dönem Hakkında Bilgiler

Ayrıca, “Ara Transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi ise 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

Futbolda transfer dönemi heyecanı dorukta!

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