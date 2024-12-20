Futbolda Haftanın Maç Programı: Süper Lig ve Diğer Ligler Devam Ediyor

Futbolda 17. Hafta Maç Programı Açıklandı

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam ediliyor. Ayrıca, Nesine 3. Lig'de sezonun ilk yarısı, 12. haftanın erteleme maçıyla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hafta içi maç programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig Maçları

Bugün:

20.00 Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

Trendyol 1. Lig Programı

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

16.00 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)

22 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor (Diyarbakır)

Nesine 2. Lig Maçları

Beyaz Grup - 22 Aralık Pazar:

14.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Karaköprü Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Afyonspor-Altınordu (Zafer)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Fethiyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kırklarelispor-Altay (Kırklareli Atatürk)

14.00 Kepezspor-1461 Trabzon (Kepez Hasan Doğan)

14.00 İnegölspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor (Gazi)

Kırmızı Grup - 22 Aralık Pazar:

14.00 Somaspor-Giresunspor (Soma Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Diyarbekirspor-Ankara Demirspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Karaman FK-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Karaman)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Çimentaş Elazığspor (Mersin)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Menemen FK (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi FSK (Yeni Buca)

14.00 Serik Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Belediye Derincespor-Nazillispor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

Nesine 3. Lig 12. Hafta Erteleme Maçı

Yarın:

13.30 Çorluspor 1947-Alanya 1221 FSK (General Basri Saran)