Futbolda Yeni Sponsorluk Dönemi: Nesine.com ile Anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda liglerin yeni sponsoru olarak Nesine.com ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF Başkanı'nın Açıklamaları

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, toplantıda Türk futbolunun marka değerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sponsorlarla sağlanacak gelirlerin artmasının önemli olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, "Nesine.com'a teşekkür ediyorum. Türk futbolunun önünü açacak projelerde birlikte ilerleyeceğiz. Markamızın değerini yükseltmeliyiz," dedi.

Kaçak Yayın ve Hakem Düzenlemeleri

Hacıosmanoğlu, kaçak yayınların engellenmesi konusunda ciddi adımlar attıklarını vurgulayarak, "Amacımız tamamen kaçak yayını ortadan kaldırmaktır. Ayrıca hakem kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz," ifadesini kullandı.

Nesine.com'dan Beklentiler

Nesine.com Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, futbol aracılığıyla topluma katkıda bulunma hedefinde olduklarını belirtti. Gülbakanoğlu, "Süper Lig, bu yılki transferlerle globalde rekabetçi bir lig haline geldi. Uzun soluklu projelerle tüm kulüplere destek olmayı planlıyoruz," şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği'nden Ekonomik Değerlendirme

Ali Koç, kulüplerin ekonomik durumunu iyileştirmek için bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Futbolun sürdürülebilirliği için geliri artırarak gideri azaltmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamalar ve İmza Töreni

Toplantının sonunda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat, alt liglerin desteklenmesinin Türk futboluna olumlu katkıda bulunacağına inandığını vurguladı. 3. Lig Kulüpler Birliği Temsilcisi Rafet Orhan ise, sponsorluk anlaşmalarının Türk futboluna maddi özgürlük sağlayacağına dikkat çekti. Toplantı, imza töreni ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.