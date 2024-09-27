DOLAR
34,18 -0,14%
EURO
38,17 0,37%
ALTIN
2.928,59 0,15%
BITCOIN
2.243.687,55 -1,4%

Futbolda Yeni Sponsorluk Dönemi: Nesine.com ile Anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu ve Nesine.com arasında önemli bir sponsorluk anlaşması yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:34
Futbolda Yeni Sponsorluk Dönemi: Nesine.com ile Anlaşma

Futbolda Yeni Sponsorluk Dönemi: Nesine.com ile Anlaşma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda liglerin yeni sponsoru olarak Nesine.com ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın tanıtım toplantısı, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF Başkanı'nın Açıklamaları

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, toplantıda Türk futbolunun marka değerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sponsorlarla sağlanacak gelirlerin artmasının önemli olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, "Nesine.com'a teşekkür ediyorum. Türk futbolunun önünü açacak projelerde birlikte ilerleyeceğiz. Markamızın değerini yükseltmeliyiz," dedi.

Kaçak Yayın ve Hakem Düzenlemeleri

Hacıosmanoğlu, kaçak yayınların engellenmesi konusunda ciddi adımlar attıklarını vurgulayarak, "Amacımız tamamen kaçak yayını ortadan kaldırmaktır. Ayrıca hakem kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz," ifadesini kullandı.

Nesine.com'dan Beklentiler

Nesine.com Üst Yöneticisi Halit Gülbakanoğlu, futbol aracılığıyla topluma katkıda bulunma hedefinde olduklarını belirtti. Gülbakanoğlu, "Süper Lig, bu yılki transferlerle globalde rekabetçi bir lig haline geldi. Uzun soluklu projelerle tüm kulüplere destek olmayı planlıyoruz," şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği'nden Ekonomik Değerlendirme

Ali Koç, kulüplerin ekonomik durumunu iyileştirmek için bir yol haritası oluşturduklarını ifade etti. Futbolun sürdürülebilirliği için geliri artırarak gideri azaltmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamalar ve İmza Töreni

Toplantının sonunda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat, alt liglerin desteklenmesinin Türk futboluna olumlu katkıda bulunacağına inandığını vurguladı. 3. Lig Kulüpler Birliği Temsilcisi Rafet Orhan ise, sponsorluk anlaşmalarının Türk futboluna maddi özgürlük sağlayacağına dikkat çekti. Toplantı, imza töreni ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'ın PAOK ile Maç Notları
2
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Birlik Mesajı
3
Beşiktaş, Ajax karşısında ağır yenilgi aldı
4
Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
5
Melis Sezer, 2024 Türkiye Kadın Tenis Şampiyonu
6
Hatice Akbaş'ın Final Maçı Akçadağ'da Heyecanla İzlendi
7
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'un Mücadelesi

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta