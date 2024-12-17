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Futsal A Milli Takımı, Polonya'ya 4-1 Yenildi

Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası elemelerinde Polonya'ya 4-1 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:00
Futsal A Milli Takımı, Polonya'ya 4-1 Yenildi

Futsal A Milli Takımı'nın İlk Maçındaki Şok Yenilgi

Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası Grup Elemeleri ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan bu önemli mücadelede milliler, sahadan 4-1'lik bir yenilgiyle ayrıldı.

Maçın İlk Yarısı

Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki A Milli Takım, maçın 5. dakikasında Sebastian Szadurski’nin kaydettiği golle geriye düştü. Ancak 11. dakikada Ramazan Bildirici ile durumu eşitledi. İlk yarının sonlarına doğru, Polonya’dan Mikolaj Zastawnik'in 17. dakikada attığı golle 2-1 yenik duruma düştü ve soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci Yarıda Yaşananlar

İkinci yarıya hızlı ve tempolu bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Albert Betowski ve 37. dakikada tekrar Zastawnik'in gollerine engel olamayınca mücadeleyi 4-1 kaybetti.

Gelecek Hedefler

Futsal A Milli Takımı, Litvanya ve Letonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası elemelerinde 3. Grup'ta Slovenya ve Moldova ile mücadele edecek. Şampiyonanın finallerine, Litvanya ve Letonya'nın yanı sıra toplam 14 takım katılacak. Eleme turnuvasında grup lideri olan takımlar direkt olarak Avrupa Futsal Şampiyonası Finalleri'ne katılacak ve gruplarını 2. sırada bitiren en iyi 8 takım ise önlem karşılaşmalarına geçerek finallerde mücadele edecek son 4 takımı belirleyecek.

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