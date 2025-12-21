Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (İlk Yarı) – Yunus Akgün Skoru Getirdi

Galatasaray ilk yarıda 1-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı RAMS Park’ta konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Galatasaray’ın golünü 10. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakika: Sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Yunus Akgün’ün şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

33. dakika: Lucas Torreira’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz’ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

37. dakika: Leroy Sane’nin derinlemesine pasında Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında ceza alanı içi sağ çaprazda Barış Alper Yılmaz pasını Yunus Akgün’e bıraktı. Yunus’un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Rolland Sallai’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat ve Hakemler

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Kadrolar

Galatasaray (Başlayanlar): Günay Güvenç, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Galatasaray (Yedekler): Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Sağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün, Arda Ünyay

Galatasaray Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa (Başlayanlar): Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicolas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall, Pape Gueye

Kasımpaşa (Yedekler): Şant Kazancı, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla

Kasımpaşa Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Yunus Akgün (dk. 10) (Galatasaray)

